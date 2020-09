CBS: aantal ict'ers dat thuiswerkt in tweede kwartaal verdubbeld

Het aantal ict'ers dat (deels) thuiswerkt is in het tweede kwartaal van dit jaar verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Werkte vorig jaar april, mei en juni nog 20,7 procent van de ict'ers thuis, dit jaar is dat gestegen naar 41,2 procent. De grootste toename van alle beroepsklassen.

Ict’ers van beroepsniveau 4 werkten in het tweede kwartaal van dit jaar het vaakst vanuit huis. Het ging om 44 procent, tegen 25 procent van de werknemers met het beroepsniveau daaronder. Beroepsniveau 4 omvat zeer complexe gespecialiseerde taken waarvoor een hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau is vereist. Het CBS omschrijf beroepsniveau 3 als complexe taken waarvoor werknemers over een middelbaar of hoger onderwijsniveau moeten beschikken.

Het CBS laat weten dat de mate waarin mensen thuiswerken sterk samenhangt met de mogelijkheden die ze hiervoor hebben. De meest recente cijfers daarover gaan over 2019. In beroepen van niveau 1 en 2 was thuiswerken vorig jaar niet of nauwelijks mogelijk (4 en 16 procent). Vorig jaar was ruim de helft van de werknemers in Nederland werkzaam in een beroep van niveau 1 of 2. Van werknemers met het hoogste beroepsniveau (niveau 4) gaf 70 procent aan de mogelijkheid te hebben om thuis te werken.