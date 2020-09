Politie pakt drie mannen uit Hengelo op voor WhatsAppfraude

De politie heeft drie mannen uit Hengelo opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij WhatsAppfraude. Eerder werden in deze zaak al een 18-jarige man uit Borne en een 19-jarige man uit Hengelo aangehouden. Ook zijn er ruim twintig katvangers in beeld die hun rekeningen door de fraudeurs lieten gebruiken. Een groot deel van deze verdachten is inmiddels ook aangehouden.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

De eerste twee verdachten werden eind juni opgepakt. "Wat begon als een relatief klein onderzoek is nu een groot onderzoek geworden met nieuwe aanhoudingen", aldus de politie. Die waarschuwt jongeren om zich niet als katvanger te laten gebruiken. "We zien vaak dat vooral jongeren via social media benaderd worden om mee te werken. Hen wordt snel en gemakkelijk geld beloofd, maar weinig jongeren weten dat ze iets strafbaars doen. Ook als je alleen geld opneemt van zo’n rekening ben je strafbaar."

Het onderzoek in deze fraudezaak is nog in volle gang en nieuwe aanhoudingen worden niet uitsloten. De politie heeft het vermoeden dat het hier om een grotere groep actieve oplichters gaat. De schade door WhatsAppfraude is dit jaar explosief gestegen. Bij de Fraudehelpdesk klopten in de eerste zeven maanden 945 slachtoffers aan die voor meer dan 2,6 miljoen euro waren opgelicht. Vorig jaar ging het om 353 slachtoffers met een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag ligt waarschijnlijk hoger. Het gaat hier alleen om mensen die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. In mei en juni van dit jaar ontving de politie ruim zesduizend aangiften van WhatsAppfraude, wat neerkomt op honderd aangiften per dag. Normaal ontvangt de politie honderd aangiften per week van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden.