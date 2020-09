Friese tieners veroordeeld voor ddos-aanvallen op gameservers

Twee 17-jarige jongens uit de gemeente Dongeradeel en Tietjerksteradeel zijn wegens het uitvoeren van ddos-aanvallen op gameservers veroordeeld tot werkstraffen van dertig uur, plus dertig uur voorwaardelijk. Vanaf vorig jaar februari voerden de tieners herhaaldelijk ddos-aanvallen uit op gameservers. Volgens de rechtbank kwam dit doordat één van de jongens meerdere malen van de servers was geweerd.

Met de ddos-aanvallen wilden de twee de serverbeheerder terugpakken, zo stelde de rechtbank. Volgens het OM hadden de tieners de beheerder van één van de aangevallen servers ook hebben belaagd door in zijn naam bestellingen te plaatsen. Daarnaast werd één van de jongens door het Openbaar Ministerie verdacht van het vervaardigen en versturen van malware. Op deze punten werden de twee vrijgesproken.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met verschillende zaken. De politie had bij één van de jongens niet aangegeven dat hij het recht had om te zwijgen voordat hij zijn wachtwoord prijsgaf, zo meldt de Leeuwarder Courant. Daarmee is er sprak van vormverzuim. Verder is de zaak inmiddels anderhalf jaar oud en wordt de kans op herhaling laag ingeschat.

Het Openbaar Ministerie had tegen beide verdachten een taakstraf van 140 uur geëist, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Daarnaast zouden de twee een benadeelde partij een schadevergoeding van 672 euro moeten betalen.