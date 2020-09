EFF: corona-app is onbewezen en experimentele technologie

De corona-apps die in steeds meer landen verschijnen zijn ongeteste, onbewezen en experimentele technologie en geen wondermiddel dat ons zal redden. Gezondheidsinstanties en mensen moeten dan ook sceptisch blijven en het groter geheel voor ogen houden, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF in een opinie.

Corona-apps maken gebruik van bluetooth, maar bluetooth is niet ontwikkeld voor het ondersteun van bron- en contactonderzoek en de verschillende hardware-eigenschappen van telefoons kunnen het lastiger maken om afstanden nauwkeurig te meten, laat Gennie Gebhart van de EFF weten. Naast de technische tekortkomingen is het ook onduidelijk hoe mensen met de technologie zelf zullen omgaan. "Zullen mensen meldingen over besmette contacten negeren? Zullen ze in quarantaine gaan? Als ze zich willen laten testen, is dat dan mogelijk?", stelt Gebhart de vraag.

Daarnaast is de corona-app niet beschikbaar voor mensen zonder smartphone of die van een verouderd toestel gebruikmaken. Vaak gaat het om ouderen die extra kwetsbaar zijn. "Sommige mensen hebben meerdere telefoons die ze voor verschillende doelen gebruiken, terwijl anderen misschien één telefoon met een gezin of huishouden delen. Smartphones staan niet gelijk individuen, en gezondheidsautoriteiten kunnen geen belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over het vrijmaken van gelden of wie wordt getest of gevaccineerd, gebaseerd op smartphone-gegevens", aldus Gebhart.

Ze merkt op dat sommige mensen zeggen dat een corona-app, ook al is die niet perfect, nog steeds kan helpen bij het bestrijden van het virus. Zelfs wanneer de voordelen klein zijn kan het volgens voorstanders geen kwaad. Maar daar is Gebhart het niet mee eens. Door corona-apps en andere technologie als wondermiddel te zien worden gelden en andere middelen weggehaald bij belangrijke zaken zoals grootschalig testen, bron- en contactonderzoek en ondersteuning bij quarantaine.

"Het vertrouwen op onbewezen, experimentele technologie kan ook tot een vals gevoel van veiligheid leiden", gaat Gebhart verder. Alleen wanneer de verspreiding van het virus laag genoeg is en er robuust op interviews gebaseerd bron- en contactonderzoek aanwezig is, kunnen corona-apps mogelijk een rol spelen, merkt ze op. "Tot dan zou het vertrouwen op deze ongeteste technologie als een belangrijk onderdeel in de reactie op het virus een vergissing zijn."