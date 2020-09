Onderzoek: miljoenen FTP-servers toegankelijk vanaf internet

FTP moet eigenlijk niet meer worden gebruikt, maar toch zijn er nog miljoenen FTP-servers toegankelijk vanaf het internet, zo stelt securitybedrijf Rapid7 aan de hand van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werd een internetbrede scan uitgevoerd, die bijna 13 miljoen "nodes" opleverde.

Bij 6,6 miljoen van deze nodes kon worden vastgesteld welke FTP-software ze draaiden. Het uit 1971 stammende File Transfer Protocol (FTP) maakt geen gebruik van versleuteling, waardoor inloggegevens en data als platte tekst naar de FTP-server worden verstuurd. "In 2020 is er één aanvaardbaar gebruik van FTP, en dat is het bieden van een anonymous FTP-downloaddienst van min of meer openbare data", zegt Tod Beardsley van Rapid7.

In dit geval worden er geen inloggegevens in plain text verstuurd, maar gaat de data wel onversleuteld naar de server. "Alle andere toepassingen van FTP moeten als onveilig worden beschouwd en worden vermeden", merkt Beardsley op. "Zelfs deze toepassing is op het randje van het onacceptabele, aangezien FTP geen checksumming of foutcontrole van uitgewisselde bestanden biedt, waardoor het eenvoudig is om data via een man-in-the-middle aan te passen."

Toch zijn erop internet nog miljoenen FTP-servers te vinden. Meer dan 3,1 miljoen van deze servers draaien Pure-FTPd, gevolgd door ProFTPD met iets meer dan 1 miljoen. Op de derde plek vonden de onderzoekers Microsoft IIS (823.000), met daarna vsFTPd (661.000). Veel van deze servers bleken een kwetsbare versie van de FTP-software te draaien. In het geval van vsFTPd maken 496.000 servers gebruik van een verouderde en kwetsbare versie.

Van de ProFTPD-servers zijn er bijna 220.000 die versies 1.3.5a/1.3.5.b draaien. Deze versies bevatten een uit 2015 stammende kwetsbaarheid die op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact met een 10 is beoordeeld. Via het beveiligingslek kan een aanvaller willekeurige bestanden lezen en schrijven. Beardsley adviseert IT-afdelingen om het gebruik van FTP te vermijden en SFTP of SCP te gebruiken. Verder wordt cloudproviders aangeraden om het gebruik van FTP door klanten te ontmoedigen.