Mozilla vraagt Europese Commissie om beter internet te bouwen

Mozilla heeft voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in een open brief om een beter internet zonder het agressief verzamelen van persoonlijke data en cross-site tracking gevraagd. Volgens Mozilla-ceo Mitchell Baker heeft de EU via de Digital Services Act (DSA), die het digitale dienstenverkeer moet versterken, een eenmalige kans om belangrijke veranderingen door te voeren.

"Een beter internet vereist gemeenschappelijke actie en de Digital Service Act laat zien dat de Europese Commissie de kans ziet om leiderschap te tonen", aldus Baker. Ze pleit in de brief voor verschillende doelen die tot een beter internet kunnen leiden, zoals transparantie in de manier waarop platformen advertenties tonen, wat desinformatie moet tegengaan. Verder wil Mozilla dat platformen aansprakelijk worden voor verboden content en de mogelijkheid voor kleine partijen om grote platformen aan te pakken.

Tevens roept Baker op tot een gezonder online ecosysteem. Adverteren is op dit moment het primaire businessmodel op het internet en heeft volgens de Mozilla-ceo voor belangrijke ontwikkelingen en diensten gezorgd. Het onderliggende ecosysteem is echter ziek, schrijft Baker. "Het agressief verzamelen van persoonlijke data en microtargeting van individuen is de kern van de systemische problemen waar het internet mee te maken heeft", merkt ze op (pdf).

De DSA zou hier verandering in kunnen brengen, bijvoorbeeld door het aanpakken van cross-site tracking of voor meer transparantie te zorgen in het adtech-ecosysteem. "Ik doe een nadrukkelijk beroep op u om dit een hoofddoel te maken", vraagt Baker aan Von der Leyen. Afsluitend prijst de Mozilla-ceo de bereidheid van de Europese Commissie om de status quo in dienst van een beter internet in twijfel te trekken.