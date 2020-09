Z-Cert waarschuwt artsen voor patiëntgegevens in PowerPoint-presentaties

Artsen die PowerPoint-presentaties online zetten moeten goed controleren dat die geen patiëntgegevens bevatten, anders kunnen die door Google worden geïndexeerd, waarna ze door willekeurige internetgebruikers zijn te vinden. Daarvoor waarschuwt Z-Cert, een Nederlandse organisatie die ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteunt op het gebied van cybersecurity.

Door de coronacrisis vinden veel medische congressen online plaats en wordt informatie digitaal gedeeld. Het gaat dan onder andere om PowerPoint-presentaties. Artsen en onderzoekers maken voor hun presentaties geregeld gebruik van röntgen- en MRI-foto's. Het gaat om zogenoemde PACS (picture archiving and communication systems)-afbeeldingen. Het probleem doet zich voor bij het bewerken van de betreffende afbeeldingen. Een arts verwijdert in PowerPoint een deel van de PACS-afbeelding omdat die patiëntdata bevat. Vaak wordt dit gedaan door de afbeelding te croppen of de kleur van de tekst aan te passen.

De informatie is dan niet meer zichtbaar voor het blote oog. De originele afbeelding blijft echter bewaard in de PowerPoint-presentatie en kan bij het online publiceren van de presentatie door Google worden geïndexeerd. "Zoekmachines zijn veel beter geworden in het extraheren van data uit grafische bestanden. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om nummers te herkennen in afbeeldingen. De data die door Google geïndexeerd is, is vervolgens ook vindbaar in Google", stelt Z-Cert.

Ook kunnen PACS-afbeeldingen metadata bevatten die niet direct zichtbaar is, maar wel door Google is te vinden en indexeren. Artsen, onderzoekers en anderen krijgen dan ook het advies om geen afbeeldingen direct uit PACS-systemen in een presentatie te kopiëren (pdf). In plaats daarvan wordt aangeraden een screenshot van de PACS-afbeelding te maken, zodat in ieder geval de metadata niet wordt meegenomen. Tevens wordt geadviseerd om afbeeldingen zonder patiëntgegevens te maken.