Chileense bank sluit alle kantoren nadat ransomware 12.000 computers besmet

De Chileense bank BancoEstado heeft gisteren alle 410 kantoren gesloten nadat ransomware 12.000 computers besmette. Dat laat bankpresident Sebastián Sichel tegenover de Chileense krant en televisiezender Emol weten. Het Chileense computer security incident response team (CSIRT) meldt dat het om een infectie door de REvil-ransomware gaat, ook bekend als Sodinokibi (pdf).

De aanval deed zich afgelopen zaterdag voor, waarbij data op 12.000 machines werd versleuteld. Er werd besloten om alle systemen uit te schakelen en zo verdere verspreiding te voorkomen. Hierdoor zag BancoEstado zich genoodzaakt om alle bankkantoren gisteren te sluiten. De website, geldautomaten en mobiele bank-app bleven wel gewoon functioneren. Volgens Sichel heeft de bank geen verzoek tot het betalen van losgeld ontvangen.

Gisteren werd er begonnen met het opschonen van de besmette machines. Aan het eind van maandagmiddag meldde de bank dat 21 kantoren inmiddels weer open waren. BancoEstado hoopt later deze week alle kantoren weer te openen. Volgens de bank zijn de gegevens en het geld van de 13 miljoen klanten die het heeft niet in gevaar geweest. Daarnaast zijn er back-ups van alle gegevens, meldt de Chileense krant La Tercera. Hoe de infectie zich kon voordoen is niet bekendgemaakt.