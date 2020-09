Europese privacytoezichthouder: AI is geen onschuldig wondermiddel

kunstmatige intelligentie, robotica en duurzaamheidstechnologie, kunnen een sleutel zijn voor toekomstige innovatie

Wat een wens-denken en overwegend stokpaardjes voor wens-denken van CDA en D66.Het zogenaamde toekomstbestendig beleid heette een paar jaar geleden nog "disruptieve" oplossingen.Die term in gewoon Nederlands neerkomt op verscheuren en verstoren van de economische verbanden.Het was puur overbieden door politici van de heil en kracht die het zogenaamde "innovatie" beleid moest bieden maar nauwelijks doorzette.In plaats van "innovatie" snoepjes, maand-inkomen tegen nadeligere voorwaarden voor mensen werkend aan "diseruptie" projecten doen D66 en CDA het zogenaamd wat nuchterder aan met hun pure propaganda beleid van toekomstig beleid.Ja, het is iets meer dan het visie probleem dat Rutte zo naarstig probeert te vermijden.Ongetwijfeld omdat Rutte ook wel op z'n klompen aanvoelt dat de stokpaardjes ofwel op illusies uitdraaien ofwel tot dwangbuizen voor burgers met allerlei toffe extraatjes als ze zich extra-voorbeeldig gedragen.Dit zogenaamde toekomstige beleid werd medio 2004-2007 gewoon in Brusselse steigers gezet en werd een paar jaar geleden gewoon vol "nuchtere" door cda prominenten als "volwassen" oplossing gepropageerd.Waarbij Mona Keijzer medio januari 2020 en recent nog zei dat crowd control via telecom oplossingen toch zouden bijdragen aan een houdbare maatschappij.Iedereen kan zich onderhand wel afvragen hoe realistisch en hard die plannen kunnen passen in een vrije maatschappij.Als je maar liefst € 20 miljard aan ondersteuning voor bedrijven afhankelijk wilt maken van voorwaarden van de overheid moet maken dan is de kans van slagen van die enorme bedragen misschien wel erg gering.Dan is de sleutel die de bedragen zouden kunnen zijn voor de toekomst wel erg vaagjes.De Delta werken in Zeeland - dat bij voorbaat veel meer noodzakelijk was voor een leefbaar en welvarend Nederland dan de huidige propaganda projecten - kostte een fractie van het toenmalige regering budget terwijl de sleutel van de toekomst hebben met € 20 miljard een veelvoud groter deel van de begroting opsnoept.En dat voor iets dat niet meer is dan feitelijk een belofte van MOGELIJKE uitkomst.Terwijl politici dit plan ook echt wel al in 2012 voor handen hadden, de opties werden toen al lang gedemonstreerd in diverse kraamkamers van innovatie labs, moesten ze wachten tot het Corona jaar.Want ja, dan zou de economie natuurlijk pas echt een flinke douw krijgen en werd een flinke oppepper van de economie met mega investeringen in het enige juiste beleid pas "noodzakelijk".Tot zover dus de noodzaak c.q. nice to haves voor de komende 5 tot 10 jaar.Zou Rutte soms al hebben geweten dat andere partijen zo naarstig een dwangbuis economie wilden en geen andere uitweg hebben gezien dan plannenmakerij hierover tot een taboe te verklaren met z'n herhaaldelijke "visie-probleem" uitspraken over toekomst gericht beleid delen met de Nederlanders.Uit een vermoeden dat die plannen misschien ook wel voor een vergaande verstoring(disruptie) van Nederland kunnen zorgen.Brrrrrrrrr.