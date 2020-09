Politie, OM en HSD starten samenwerking tegen ceo- en factuurfraude

Politie, het Openbaar Ministerie en The Hague Security Delta (HSD) zijn een samenwerking tegen ceo- en factuurfraude gestart, waar verschillende Nederlandse universiteiten, banken en securitybedrijven aan meedoen. Business Email Compromise (bec)-fraude is een verzamelnaam voor verschillende vormen van fraude die via e-mail plaatsvinden.

Het kan dan gaan om ceo-fraude, waarbij oplichters zich in een e-mail voordoen als de directeur van een onderneming en de financiële administratie de opdracht gegeven een meegestuurde rekening te betalen. Ook digitale factuurfraude valt hieronder. Zo werd bioscoopketen Pathé via ceo-fraude voor 19,2 miljoen euro opgelicht. Uit onderzoek dat begin dit jaar verscheen bleek dat Nederlandse bedrijven tussen 2016 en 2018 in totaal 64 miljoen euro aan oplichters betaalden. Het gaat niet alleen om grote organisaties die slachtoffer werden. De criminelen richten zich ook op het mkb, verenigingen en stichtingen.

"Door deze unieke samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden onder leiding van OM, HSD en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Den Haag, krijgen we een steeds beter beeld van het businessmodel van de cybercrimineel”, zegt Koen Hermans, officier van justitie cybercrime bij het Openbaar Ministerie Den Haag. Het gaat dan bijvoorbeeld hoe de geldstromen lopen en de manier van werken.

In oktober wordt het weer 'Cyber Security Maand' en zal bec-fraude extra aandacht krijgen. Zowel de Fraudehelpdesk als de Kamer van Koophandel zullen via campagnes bedrijven voor deze fraudevorm waarschuwen. Het gaat dan om zaken als het herkennen van ceo- en factuurfraude, maar ook het doen van aangifte en het melden van pogingen tot fraude.