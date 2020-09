Eerste schooldag Amerikaans schooldistrict uitgesteld wegens ransomware

Het Amerikaanse schooldistrict van Hartford heeft de eerste dag van het nieuwe schooljaar moeten uitstellen wegens een ransomware-infectie. Een aanvaller wist meer dan tweehonderd van de driehonderd servers van Hartford Public Schools te besmetten.

Dit veroorzaakte uitval van kritieke systemen die niet op tijd voor de eerste schooldag konden worden hersteld, aldus het schooldistrict, dat 46 scholen, meer dan twintigduizend leerlingen en meer dan drieduizend medewerkers telt. Het is het grootste schooldistrict in de Amerikaanse staat Connecticut en betreft zowel voortgezet als basisonderwijs

Onder andere het systeem dat de transportroutes doorgeeft aan het schoolbusbedrijf werd getroffen. Het schooldistrict besloot daarop om alle lessen die voor dinsdag 8 september gepland stonden te annuleren. Gisterenavond meldde Hartford Public Schools dat alle kritieke systemen zijn hersteld en de lessen zowel in persoon als online vandaag zullen starten. De FBI is een onderzoek naar de aanval gestart. Hoe de infectie zich kon voordoen is niet bekendgemaakt.