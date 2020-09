Oprichter Privacy First vertrekt en start nieuwe politieke partij

Bas Filippini, de oprichter en voorzitter van mensenrechtenorganisatie Privacy First vertrekt bij de stichting en start een nieuwe politieke partij. Privacy First werd in 2008 door Filippini opgericht als onafhankelijke stichting om ieders recht op privacy te behouden en te bevorderen.

De privacystichting houdt zich met allerlei thema's en onderwerpen bezig, waaronder de corona-noodwet, de corona-app, kentekenparkeren, SyRI, ov-chipkaart, wifi-tracking, PSD2, Passenger Name Records (PNR), Automatic Number Plate Recognition (ANPR), het opslaan van vingerafdrukken voor identiteitskaarten, cameratoezicht en de Wiv 2017. Via voorlichting, politieke lobby, campagnes en rechtszaken probeert de stichting invloed uit te oefenen.

Filippini vertrekt nu bij de stichting om een nieuwe politieke partij te starten genaamd Vrij & Sociaal Nederland (VSN). De partij wordt aanstaande vrijdag 11 september aangekondigd. Het voorzitterschap van Privacy First is overgedragen aan Ancilla van de Leest, die al enkele jaren als bestuurslid binnen Privacy First actief is.