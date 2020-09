RIVM: laboratoria kunnen dna-materiaal coronatests maanden bewaren

Laboratoria kunnen het dna-materiaal dat is afgenomen bij een coronatest enkelen weken tot maanden bewaren, zo laat het RIVM weten. Persoonsgegevens die voor een test moeten worden opgegeven blijven vijf jaar bewaard. Honderdduizenden Nederlanders hebben zich de afgelopen weken in de GGD-teststraten laten testen. Afgelopen week waren het er meer dan 180.000, de week daarvoor ruim 163.000.

Voor het uitvoeren van de coronatest en het doorgeven van de uitslag vraagt en verwerkt de GGD verschillende gegevens. Het gaat onder andere om naam, adres, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, telefoonnummer, e-mailadres, klachten, streepjescode van het testbuisje, uitslag van de coronatest, of er direct contact is geweest met anderen en de beroepsgroep wanneer er is gewerkt. Deze gegevens worden vijf jaar bewaard.

"Dat mag volgens de Wet publieke gezondheid. Daarna vernietigen we ze of we maken ze anoniem", zo meldt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De gegevens kunnen met verschillende organisaties worden gedeeld, waaronder lokale GGD-afdelingen, GGD-artsen, GGD GHOR Nederland, het laboratorium dat de coronatest uitvoert, de it-provider van de applicatie CoronIT en het callcenter.

De laboratoria die de test uitvoeren hebben wettelijk de mogelijkheid om het afgenomen dna-materiaal na de uitslag enkele weken tot maanden bewaren. "Dat is om eventueel opnieuw te testen als er nog vragen komen", zo laat een woordvoerder van het RIVM tegenover RTL Nieuws weten. "Stel je voor: Jantje heeft het virus. Dan kan er worden gekeken of die variant van het virus bij Pietje afkomstig is." Wanneer het dna-monster niet meer nodig is wordt het volgens de woordvoerder altijd vernietigd.