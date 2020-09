Nederlandse uitgevers trekken stekker uit profileringsdienst NLprofiel

Een proef van Nederlandse uitgevers met profileringsdienst NLprofiel wordt niet voortgezet. DPG Media, RTL Nederland en Mediahuis trekken volgende maand de stekker uit de dienst die adverteerders gericht moest laten adverteren. Via NLprofiel wordt op alle websites van de aangesloten mediapartijen informatie verzameld over bezoekers. Dit gebeurt binnen de regels van de AVG, aldus de bedrijven.

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het opstellen van profielen van bezoekers, verdeeld in demografische- en interesse data. Zo wordt op basis van het surfgedrag een profiel gevormd met demografische kenmerken als geslacht, leeftijd en sociale klasse. Aan de hand van het leesgedrag wordt een interesseprofiel opgesteld, zoals sport, nieuws en politiek.

"Het gedrag van bezoekers binnen het netwerk van DPG Media, RTL Nederland en Mediahuis wordt onderling verrijkt. Door gezamenlijk data aan te bieden wordt het volume per profiel vergroot. Bezoekers die eerder niet werden geprofileerd op het eigen netwerk kunnen nu wel worden gesegmenteerd", zo laten de uitgevers weten. Aangemaakte profielen worden dagelijkse "ververst".

In een bericht op de eigen website stellen de uitgevers dat de kern van NLProfiel, het delen van data, door veranderingen in het cookiebeleid van onder andere Apple en Google onder druk staat. Dit zorgt ervoor dat het model van NLProfiel op termijn niet meer houdbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het blokkeren van trackingcookies op de desktop door Apple Safari en Mozilla Firefox.

"Maar met de aankondiging dat ook Googles Chrome die beperking in 2021 gaat opleggen wordt het voor NLProfiel nagenoeg onmogelijk", aldus de uitgevers. Ook de aankondiging van Apple om trackingcookies in iOS14 aan te pakken wordt als reden genoemd. Gezien deze ontwikkelingen is besloten om de activiteiten van NLProfiel per eind oktober te stoppen.