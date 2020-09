Facebook onderzocht wegens versturen van data EU-burgers naar VS

De Ierse privacytoezichthouder DPC is een onderzoek naar Facebook gestart wegens het versturen van gegevens van EU-burgers naar de Verenigde Staten, zo laat het techbedrijf zelf weten. Aanleiding voor het onderzoek is de recente beslissing van het Europees Hof van Justitie om het privacyschild-verdrag tussen de EU en VS ongeldig te verklaren.

Privacyschild regelde het uitwisselen van persoonsgegevens tussen bedrijven in de Europese Unie en de VS. Volgens het Hof zijn persoonsgegevens van EU-burgers die in de Verenigde Staten zijn opgeslagen niet voldoende beschermd. Mogelijk moet Facebook gegevens van Europese gebruikers van het platform nu in Europa opslaan. Eerder meldde de Wall Street Journal dat de DPC een voorlopig bevel naar Facebook had verstuurd om de doorgifte van data van Europese gebruikers naar de VS te staken.

Het Europees Hof bepaalde verder dat modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers wel geldig blijven. Die standaardbepalingen bevatten volgens het hof wel de mechanismen om persoonsgegevens volgens de EU-normen te beschermen. De rechter voegde echter toe dat wanneer de veiligheid van gegevens in andere landen buiten de EU niet is te waarborgen, privacytoezichthouders de doorgifte van data ook bij een standaardbepaling moeten staken of verbieden.

De Ierse privacytoezichthouder heeft Facebook nu laten weten dat de standaardbepalingen niet zijn te gebruiken voor het uitwisselen van data tussen de EU en de VS, zo stelt Facebook. Het techbedrijf heeft tot het einde van deze maand om op de klacht te reageren, waarna de Ierse privacytoezichthouder later dit jaar een definitieve beslissing neemt. Facebook kan bij de rechter tegen deze beslissing beroep aantekenen.