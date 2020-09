Duitse corona-app kan door fout hogere risicowaarschuwing geven

De Duitse corona-app kan door een fout gebruikers waarschuwen dat ze een hoger risico hebben gelopen dan in werkelijkheid het geval is, zo laten de ontwikkelaars van de Corona-Warn-App weten. Het probleem doet zich voor bij iPhones in combinatie met iOS 13.7. De nieuwe iOS-versie kan voor "misleidende risicoberekeningen" zorgen. Daardoor kan de app ten onrechte aan gebruikers laten zien dat ze een hoger risico hebben gelopen.

Het ontwikkelteam is nu in overleg met Apple om het probleem te onderzoeken en getroffen gebruikers een juiste risicobeoordeling te tonen. Het probleem doet zich niet voor bij Androidtoestellen en iPhones met iOS-versies tot en met 13.6.1. De Corona-Warn-App, die inmiddels meer dan 18 miljoen keer is gedownload, maakt net als de Nederlandse corona-app gebruik van bluetooth om contacten bij te houden. Afhankelijk van de duur en afstand van deze contacten berekent de Duitse app hoeveel risico gebruikers hebben gelopen.