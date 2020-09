Alle Belgische gemeenten verplichten eind dit jaar vingerafdruk op id-kaart

Tegen het einde van dit jaar is het in alle Belgische gemeenten verplicht om bij de aanvraag of verlenging van een identiteitskaart twee vingerafdrukken af te staan, die op de chip van de kaart worden opgeslagen. Er lopen nog gerechtelijke procedures tegen de verplichting om vingerafdrukken voor een id-kaart af te staan, maar volgens de Belgische media zullen alle gemeenten in het land later dit jaar de nieuwe identiteitskaart uitreiken.

Begin dit jaar startte er een proef in België waar 23 gemeenten aan deelnemen. Bij deze proef werden de afdrukken van de twee wijsvingers afgenomen en op de chip van de identiteitskaart opgeslagen. Het was de bedoeling dat de uitrol van de nieuwe identiteitskaart eerder zou plaatsvinden, maar door de coronacrisis liep dit vertraging op. Naar verwachting zal het tot 2030 duren voordat alle Belgen over de nieuwe identiteitskaart beschikken.

Volgens de Belgische minister Jan Jambon moet de opslag van de vingerafdruk identiteitsfraude tegengaan. In België zijn echter maar een paar honderd gevallen van identiteitsfraude bekend. Eerder uitte ook de Belgische Privacycommissie kritiek op het plan, alsmede de Liga voor Mensenrechten. Daarnaast noemde een onderzoeksgroep van de KU Leuven het systeem 'bijzonder risicovol, onduidelijk en overbodig'. Toch besloot Jambon het plan door te zetten. Vorig jaar april stemde het Europees Parlement voor de verplichte opslag van vingerafdrukken op Europese identiteitskaarten.