FBI: Amerikaanse banken doelwit van credential stuffing-aanvallen

Amerikaanse banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsbedrijven en andere financiele dienstverleners zijn sinds 2017 het doelwit van credential stuffing-aanvallen, waarbij aanvallers in totaal zo'n vijftigduizend accounts wisten te compromitteren. Dat laat de FBI in een Private Industry Notification weten waarover ZDNet bericht (pdf).

Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is mogelijk doordat gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen toestaan.

Volgens de FBI zijn veel van de waargenomen aanvallen gericht tegen application programming interfaces (API's) van banken of financiële dienstverleners, omdat die vaak geen multifactorauthenticatie vereisen, aldus de opsporingsdienst. De aanvallers doen zich voor als rekeninghouders of bankmedewerkers en proberen frauduleuze transacties uit te voeren, zoals betalingen of aankopen.

Daarnaast kunnen credential stuffing-aanvallen ook nog voor andere kosten zorgen, waaronder het waarschuwen van klanten, downtime van systemen en herstelkosten. Zo noemt de FBI als voorbeeld de aanvallen op een Amerikaans investeringsbedrijf en een internationaal betaalplatform. Die werden van juni 2019 tot januari 2020 aangevallen. Geen van de partijen rapporteerde frauduleuze transacties, maar door de systeemuitval die de aanvallen veroorzaakten zou er bijna 2 miljoen dollar aan omzet zijn misgelopen.

Bij een andere aanval die door de FBI wordt genoemd wisten aanvallers meer dan 4000 accounts voor internetbankieren te compromitteren. Vervolgens werden er met de accounts voor 40.000 dollar aan frauduleuze transacties uitgevoerd. Criminelen zouden bij een derde aanval die de FBI als voorbeeld noemt mogelijk zelfs 3,5 miljoen dollar hebben gestolen nadat ze via credential stuffing toegang tot de accounts van bankklanten kregen.

Vanwege de grote hoeveelheid inlogpogingen kunnen credential stuffing-aanvallen ook voor een denial of service zorgen. Om dergelijke aanvallen te voorkomen adviseert de FBI dat banken hun klanten aanraden om een uniek wachtwoord voor hun account te gebruiken. Daarnaast moeten banken controleren of de inloggegevens van hun klanten niet in databases met bekende gelekte gebruikersnamen en wachtwoorden voorkomen. Ook wordt aangeraden om op verdachte inlogpogingen te monitoren.