DuckDuckGo passeert 2 miljard zoekopdrachten in een maand

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft vorige maand een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst sinds het bestaan van de zoekmachine werden er in één maand meer dan 2 miljard zoekopdrachten uitgevoerd. Tevens werden de app/extensie vier miljoen keer geïnstalleerd.

DuckDuckGo spreekt op Twitter dan ook van een recordmaand. Het verkeer van de zoekmachine laat al jaren een stijgende lijn zien. Afgelopen maandag werd een nieuw dagrecord gevestigd met meer dan 71 miljoen zoekopdrachten op één dag. Een aantal dat schril afsteekt tegen de bijna 7 miljard zoekopdrachten die Google dagelijks zou verwerken.

DuckDuckGo richt zich helemaal op online privacy en zegt dat het geen ip-adressen van gebruikers of andere persoonlijke informatie opslaat en ook geen profielen van gebruikers aanmaakt. "Het is echt een mythe dat je mensen moet volgen om goede zoekresultaten te krijgen", zo liet oprichter Gabriel Weinberg eerder al weten. "Ondanks onze groei, blijft het aantal persoonlijke profielen dat we opslaan onveranderd. Het is nog steeds nul", zo reageerde de zoekmachine vorig jaar toen het een nieuw jaarrecord neerzette.

Gisteren lanceerde Apple iOS 14 waarmee gebruikers nu de mogelijkheid hebben om een andere browser als standaardbrowser in te stellen. DuckDuckGo Privacy is één van de officieel goedgekeurde browsers hiervoor, zo laat de zoekmachine weten.