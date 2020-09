Grapperhaus: sommige landen verzamelen op grote schaal persoonsgegevens

Sommige landen verzamelen op grote schaal persoonsgegevens en het is onwenselijk als deze informatie voor heimelijke of ondermijnende doeleinden wordt gebruikt, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. De minister reageerde op berichtgeving over een gelekte database van het Chinese techbedrijf Zhenhua.

De database bevat gegevens van zo'n 2,4 miljoen "sleutelfiguren" en hun familie, waaronder ook zevenhonderd Nederlanders. Het gaat onder andere om politici, militaire figuren en beroemdheden. Volgens berichten zou Zhenhua banden met het Chinese leger en inlichtingendiensten hebben, maar dat wordt door het bedrijf ontkend.

Volgens Grapperhaus passen de mediaberichten in het beeld van de dreiging die uitgaat van statelijke actoren. "Er zijn statelijke actoren die op grote schaal persoonsgegevens verzamelen, zowel uit open bronnen, zoals op basis van contacten die iemand onderhoudt op sociale media, als uit niet-openbare bronnen, bijvoorbeeld door het hacken van hotelketens, telecombedrijven en medische instellingen", laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. Om welke landen het precies gaat laat Grapperhaus niet weten

De minister merkt op dat het verzamelen van openbare informatie op zichzelf niet verboden is, maar het wel onwenselijk is wanneer deze informatie gebruikt wordt voor heimelijke of ondermijnende doeleinden. Wat betreft het verzamelen van niet-openbare informatie is de situatie anders, aldus de minister. "Voor het verkrijgen van deze gegevens worden vaak onwettige methodes gebruikt."

De gegevens kunnen landen voor verschillende doeleinden inzetten, waaronder het schaden van personen, organisaties of landen. Voorbeelden hiervan zijn politieke en economische spionage, beïnvloeding van diaspora of het uitvoeren van digitale aanvallen. De minister noemt weerbaarheid tegen statelijke dreigingen daarom van groot belang.

"Eerdergenoemde berichtgeving toont aan dat bewustwording bij personen en organisaties voor digitale veiligheid een essentieel onderdeel vormt van deze aanpak", merkt Grapperhaus op. De minister voegt toe dat het kabinet zich inzet voor tijdige detectie en optimalisering van cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving en dan met name wat betreft instellingen die op grote schaal persoonsgegevens verzamelen.