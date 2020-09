Twitter verplicht sterk wachtwoord voor accounts Amerikaanse verkiezingen

Om accounts te beschermen die verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen houden gaat Twitter voor deze accounts een sterk wachtwoord verplichten. Ook wordt deze gebruikers aangeraden om tweefactorauthenticatie in te stellen. Dat heeft de microbloggingdienst op de eigen website bekendgemaakt.

Twitter wil op deze manier naar eigen zeggen zogenoemde "high-profile accounts" tijdens de aankomende presidentsverkiezingen beschermen. Het gaat onder andere om accounts van het Amerikaanse Congres, presidentiële campagnes, politieke partijen, politici, grote Amerikaanse nieuwsorganisaties en politieke journalisten.

Deze accounts worden allemaal verplicht een sterk wachtwoord te gebruiken. Accounts met zwakke wachtwoorden zullen de volgende keer dat ze inloggen een sterker wachtwoord moeten instellen. Tevens wordt voor deze accounts standaard een wachtwoordresetbeveiliging ingesteld. Deze instelling moet ongeautoriseerde wachtwoordaanpassingen voorkomen, waarbij een account via e-mail of telefoon een wachtwoordreset moet bevestigen. Tevens zal Twitter deze accounts adviseren om tweefactorauthenticatie in te schakelen.

Twitter geeft aan de komende weken meer beschermingsmaatregelen voor deze accounts te zullen toevoegen, zoals betere detectie en waarschuwingen om snel op verdachte activiteit te kunnen reageren. Daarnaast kondigt de microbloggingdienst aan om de inlogbeveiliging aan te scherpen om zo aanvallen op een account tegen te gaan. In het geval de high-profile accounts toch worden gecompromitteerd zal Twitter die sneller herstellen.