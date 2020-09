WeChat en TikTok toch niet verboden in de VS

De Amerikaanse president Donald Trump kan de Chinese app WeChat van Tencent Holdings niet verbieden in de VS. Door een landelijk bevel van een Amerikaanse districtsrechtbank is dat nu voorkomen. En ook TikTok blijft voorlopig toegankelijk voor Amerikaanse gebruikers.

Rechter Laurel Beeler heeft bevel uitgevaardigd om het door Trump uitgesproken verbod op WeChat ongedaan te maken omdat het in strijd lijkt met de vrijheid van meningsuiting, schrijft ZDNet. Volgens de rechter zou een verbod van de app de bezorgdheid over de nationale veiligheid niet verminderen en bestaat er te weinig bewijs dat WeChat daadwerkelijk een gevaar vormt. Bovendien zijn er volgens de rechter alternatieven zoals het verbieden van WeChat op mobiele apparaten van de overheid, zoals eerder door Australië werd aangekondigd.

Intussen doet TikTok er alles aan om een Amerikaans verbod te voorkomen. TikTok-eigenaar ByteDance kondigde onlangs al een samenwerking aan met Oracle. Daarnaast wordt er een apart bedrijf, TikTok Global, opgericht die gevestigd zal zijn in de VS. Winkelketen Walmart krijgt een aandeel van 20 procent in TikTok Global. In 2021 zou TikTok Global al een beursgang hebben gepland. TikTok heeft van Trump tot 12 november de tijd gekregen om alle plannen uit te werken

Voor het weekend leek het er nog op dat TikTok en WeChat uit de Amerikaanse app stores verwijderd zouden worden. Trump is bang dat de Chinese communistische partij de bedrijven zou kunnen dwingen om data over Amerikaans gebruikers af te staan en dat TikTok en WeChat gebruikt kunnen worden om te spioneren en dus vormen ze volgens de president een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid.