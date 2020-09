Nederland mag verdachte van botnetaanval aan België uitleveren

De Nederlandse overheid mag een Nederlandse man die wordt verdacht van een grootschalige botnetaanval op de servers van de Belgische telecomprovider aan Belgie uitleveren, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De advocaat van de verdachte had gevraagd om de man niet uit te leveren, aangezien het uitleveringsverzoek niet zou voldoen aan de Overleveringswet.

Zo zou het niet duidelijk zijn voor welk feit de Belgische overheid om uitlevering eist. Daarnaast zouden ook de tijdsaanduiding, de plaats en de mate van betrokkenheid onvoldoende in het Europees aanhoudingsbevel zijn omschreven. De rechtbank is het hier niet mee eens en stelt dat de feitsomschrijving in het Europees aanhoudingsbevel wel voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten.

De man zou vanaf 26 maart dit jaar vanuit zijn woning in Nederland betrokken zijn geweest bij een georganiseerde en grootschalige botnetaanval op de servers van een Belgische telecomprovider. Daarnaast wordt hij ook verdacht van een aanval op de Nederlandse telecomprovider Vodafone. In België staat op het uitvoeren van een dergelijke aanval een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Mocht hij worden veroordeeld, dan zal de verdachte zijn straf in Nederland uitzitten.