Onderzoekers infecteren smart koffiezetapparaat met ransomware

Een koffiezetapparaat dat niet meer werkt omdat het met ransomware is geïnfecteerd, onderzoekers van antivirusbedrijf Avast hebben laten zien dat dit geen sciencefiction is. De aanval is mogelijk door de onveilige updateprocedure van het koffiezetapparaat van fabrikant Smarter.

Het koffiezetapparaat is naast de normale manier ook via een app te bedienen. Wanneer de machine voor het eerst wordt aangezet creëert het een eigen wifi-netwerk waar de gebruiker via de bijbehorende app verbinding mee kan maken. Vervolgens kan de gebruiker het koffiezetapparaat zo instellen dat het verbinding maakt met zijn wifi-netwerk.

Onderzoekers van Avast ontdekten dat de firmware van het koffiezetapparaat in de app zelf aanwezig is. Wanneer de gebruiker een nieuwe versie van de app installeert kan zo ook de firmware van de machine worden geüpdatet. Door het reverse engineeren van de firmware ontdekten de onderzoekers dat de veiligheid van de updateprocedure ernstig te wensen overlaat.

Die maakt namelijk geen gebruik van encryptie of digitale handtekeningen. Daarnaast schakelt het koffiezetapparaat het eigen onbeveiligde wifi-netwerk voor de updateprocedure in. "Alles wordt in plaintext over een onbeveiligde wifi-verbinding verstuurd. De enige controle is de cyclic redundancy check (CRC) aan het einde", aldus de onderzoekers.

Een aanvaller zou zo een kwaadaardige firmware-versie kunnen maken om die vervolgens naar het koffiezetapparaat te sturen. Daarbij zijn er verschillende aanvalsvectoren, bijvoorbeeld wanneer de machine nog niet is ingesteld en zijn eigen wifi-netwerk open heeft staan. Een andere aanvalsvector is via het wifi-netwerk, bijvoorbeeld via een op afstand gecompromitteerde router. Een derde optie is het gebruik van een malafide app die zich als de machine-app voordoet.

Om te demonstreren dat een aanval mogelijk is ontwikkelden de onderzoekers een malafide firmware-versie die de machine onbruikbaar maakt door continu heet water en de koffiemolen te laten lopen. Daarnaast wordt de warmhouder ingeschakeld en verschijnt er een melding op de display die om losgeld vraagt. Het enige dat de gebruiker op dat moment kan doen is het uitschakelen van de machine, zo merken de onderzoekers op.

De fabrikant laat op de eigen website weten dat deze versie van het koffiezetapparaat niet meer wordt ondersteund. Gebruikers moeten dan ook geen beveiligingsupdate verwachten, stelt Avast. Via Wigle vonden de onderzoekers 570 koffiezetapparaten van Smarter die nog niet zijn ingesteld, wat inhoudt dat iedereen in de buurt van deze machines die via het open wifi-netwerk van het apparaat zouden kunnen aanvallen.