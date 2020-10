Belgische overheid vindt wachtwoorden niet meer van deze tijd

Wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd, zo stelt de Belgische overheid. Als onderdeel van de Europese maand van de cyberveiligheid is het Centrum voor Cybersecurity België een nieuwe campagne gestart waarin wordt gesteld dat wachtwoorden alleen onvoldoende zijn en accounts met tweefactorauthenticatie moeten worden beveiligd.

Hierbij moeten gebruikers naast hun wachtwoord een tweede factor opgeven, bijvoorbeeld een aanvullende code, token of biometrische factor. Veel online diensten bieden een dergelijke beveiligingsoptie aan. "Vaak gaan deze accounts jou bij het inloggen ook vragen om tweestapsverificatie (of two factor authentication) in te schakelen. Negeer dit niet! Het is op zo'n moment veiliger om je telefoonnummer wél te delen", zo laat de campagne weten.

"Gebruikers kiezen nog te vaak voor een gemakkelijke oplossing door bijvoorbeeld hun voornaam, een geboortedatum of een eenvoudige tekencombinatie zoals 1234 te gebruiken", zegt Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie. Via radiospots en video's op sociale media worden Belgische burgers opgeroepen om voor al hun accounts waar mogelijk tweefactorauthenticatie in te schakelen.