Zuidhorner aangehouden wegens installeren van keyloggers

De politie heeft afgelopen woensdag een 29-jarige man uit Zuidhorn aangehouden op verdenking van het installeren van keyloggers op computers van mensen met wie hij samenwerkte. Met de keyloggers werden inloggegevens onderschept, die de verdachte vervolgens gebruikte om op de privé-accounts van zijn slachtoffers in te loggen, zo meldt de politie. Meerdere mensen deden aangifte tegen de man, die voor verhoor naar het politiebureau is meegenomen.

"Als u een openbare computer gebruikt, bijvoorbeeld op een hogeschool, check dan of er een keylogger aanwezig is. Als dat zo is, verwijder hem dan niet, maar waarschuw de systeembeheerder. Deze zal dan de politie waarschuwen", aldus de politie. De afdeling Forensische Opsporing kan de keylogger op dna-sporen en vingerdrukken onderzoeken. Ook kan de politie maatregelen nemen om de dader op heterdaad te betrappen. "Veel keyloggers moeten namelijk uit de pc worden gehaald om ze uit te lezen", zo stelt de politie verder.

Naast hardwarematige keyloggers zijn er ook softwarematige keyloggers die toetsaanslagen opslaan. Dit is vaak niet direct zichtbaar. De politie adviseert dan ook om bij het gebruik van openbare computers zo terughoudend mogelijk te zijn met het invoeren van gevoelige gegevens.