Overheid wil inloggen via DigiD met sms-code terugdringen ten gunste van app

Er is een stijging van het aantal Nederlandse burgers dat tijdens het inloggen met DigiD van een tweede factor gebruikmaakt, maar als het aan de overheid ligt zal dit steeds minder vaak via een sms-code gebeuren. In plaats daarvan wordt er actief ingezet om het gebruik van de DigiD-app te promoten.

Dat laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten. In de brief gaat Knops in op het "Onderzoek Toegang Digitale Overheid". Het gaat hierbij om alle voorzieningen die burgers of bedrijven in staat stellen om digitaal zaken met de overheid te doen. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol en inmiddels maken meer dan 13,7 miljoen Nederlanders er gebruik van.

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog.

DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers.

Betrouwbaarheidsniveau

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er in Nederland veel gebruik gemaakt van overheidsdienstverlening via internet. "Het huidige DigiD heeft een laag betrouwbaarheidsniveau en het gebruik ervan is meestal nog gebaseerd op vrijwilligheid. Voor steeds meer overheidsdiensten is sprake van verplicht digitaal afhandelen. Mede gelet op het toenemend verplicht gebruik, is een publiek eID-middel met een hoog betrouwbaar karakter noodzakelijk", aldus het ministerie begin dit jaar.

Meer dan twaalf miljoen actieve DigiD-accounts ondersteunen tweefactorauthenticatie. Het gebruik van een tweede factor tijdens het inloggen met DigiD is de afgelopen periode, mede dankzij communicatiecampagnes gericht op gezinnen met jonge kinderen en studenten, verder gestegen naar bijna vijftig procent van het totaal aantal authenticaties, aldus Knops.

De staatssecretaris laat aanvullend weten dat de overheid het gebruik van sms als tweede factor verder wil terugdringen. In plaats daarvan zullen burgers worden gestimuleerd om de DigiD-app te gebruiken, zodat de stap om vervolgens de app op te waarderen naar DigiD Substantieel kleiner wordt.

De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat burgers over een Apple ID of Google-account moeten beschikken om van de DigiD-app gebruik te kunnen maken. Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, liet eerder aan Security.NL weten dat het niet van plan is om de app bijvoorbeeld via de eigen website aan te bieden.