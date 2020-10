AP: maak geen opnames van openbare weg met deurbelcamera

Eigenaren van een deurbelcamera moeten ervoor zorgen dat ze geen opnames van de openbare weg maken, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook mag de camera niet zomaar richting buren worden opgehangen, aldus de privacytoezichthouder tegenover de NOS.

"Als een camera richting buren of de openbare weg staat, mag dat niet zomaar", laat AP-bestuurslid Katja Mur aan de omroep weten. Ze waarschuwt eigenaren van een deurbelcamera om geen opnames van de openbare weg te maken. Wie een deurbelcamera ophangt moet ervoor zorgen dat het apparaat zo min mogelijk de openbare weg of het huis van de buren filmt, tenzij er een gegronde reden is om dit wel te doen.

Het zomaar filmen van de woning van de buren is een ernstige privacyinbreuk, stelt Mur. "Je ziet dan alles: ook als iemand boos de deur achter zich dichtslaat na een ruzie." Daarnaast moeten eigenaren van een deurbelcamera aan mensen die aanbellen laten weten dat ze kunnen worden gefilmd. Vorige maand meldde onderzoeksbureau Multiscope dat een half miljoen Nederlandse huishoudens over een deurbelcamera beschikken.

"Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen", aldus de toezichthouder op de eigen website. Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer een camera (deels) wel gericht is op de openbare weg of een deel hiervan, of bijvoorbeeld de tuin van de buren filmt, is de AVG wel van toepassing en houdt de AP toezicht.

De Autoriteit Persoonsgegevens had onlangs overleg met de politie vanwege "signalen" over individuele agenten die burgers aanmoedigden om hun camera's op de openbare weg te richten. Iets wat niet de bedoeling is, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Mur adviseert mensen die ongevraagd door hun buren worden gefilmd om het gesprek aan te gaan. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt kan er melding bij de toezichthouder worden gemaakt of een rechtszaak worden gestart.