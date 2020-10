CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd

De landelijke introductie van CoronaMelder vindt aanstaande zaterdag 10 oktober plaats, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd. De Eerste Kamer ging vandaag akkoord met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. In deze wet staat de wettelijke grondslag voor het gebruik van CoronaMelder. De app moet het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunen.

Daarnaast is er in de wet een antimisbruikbepaling opgenomen die ervoor moet zorgen dat de app altijd op vrijwillige basis wordt gebruikt. "Nu na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet zal CoronaMelder zaterdag 10 oktober landelijk worden geïntroduceerd. Op die dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen", aldus het ministerie.

Tijdens het debat dat gisteren in de Eerste Kamer over de wet plaatsvond lieten FVD, PVV en PvdD weten bij voorbaat tegen te zullen stemmen omdat zij het nut en de noodzaak van de wet niet onderschrijven. Binnen de Eerste Kamer waren er ook zorgen over de betrokkenheid van Apple en Google bij het onderliggende platform waar CoronaMelder gebruik van maakt.

Minister De Jonge liet in zijn antwoorden op de vragen van de Eerste Kamer weten dat de app geen middel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit moet door middel van ons gedrag gebeuren, zo stelde de minister. Ook herhaalde De Jonge dat het weinig zinvol is om mensen te testen die via de corona-app zijn gewaarschuwd maar nog geen verschijnselen hebben.

Moties

Tijdens het tweede termijn van het debat dat vanochtend plaatsvond diende de PvdD nog twee moties in. In de eerste motie werd de regering gevraagd om aanvullende informatie op te nemen bij de informatie over nut en werking van de CoronaMelder. De tweede motie verzocht de regering om de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot er voldoende testcapaciteit is zodat testresultaten binnen drie dagen beschikbaar zijn. Minister De Jonge ontraadde beide moties.

Daarnaast kwam de SP nog met een motie waarin de regering werd opgeroepen om andere implementaties van de app te ontwikkelen, zodat gebruikers ook los van Apple en Google de app kunnen gebruiken. Bij deze motie liet de minister het oordeel aan de Eerste Kamer.

Downloads

CoronaMelder is de afgelopen weken in vijf regio's getest. Alleen in deze regio's is het mogelijk om anderen via de app te waarschuwen als men corona heeft. Vanaf aanstaande zaterdag kan dat overal in Nederland. Sinds de start van de praktijktest is de app meer dan 1,3 miljoen keer gedownload. Zaterdag zal er ook een landelijke campagne starten om de app onder de aandacht te brengen.

Update

De stemmingsuitslag van de Eerste Kamer is inmiddels online verschenen. Tijdens een hoofdelijke stemming werd de wet met 51 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen. De twee moties van de PvdD werden verworpen. De motie van de SP kon wel op een meerderheid rekenen.