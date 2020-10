Google verhelpt ernstige bluetooth-kwetsbaarheden in Android

Google heeft beveiligingsupdates voor Android uitgebracht die in totaal vijftig kwetsbaarheden verhelpen, waaronder kritieke beveiligingslekken in de bluetooth-controllers van Qualcomm. Via de kwetsbaarheden had een aanvaller op afstand code op toestellen kunnen uitvoeren.

Elke maand brengt Google beveiligingsupdates voor Android uit. Daarmee worden zowel kwetsbaarheden verholpen in het besturingssysteem als onderdelen van chipsetfabrikanten waar Android gebruik van maakt. Het gaat dan om bedrijven als Broadcom, MediaTek en Qualcomm. Van de vijftig beveiligingslekken die Google deze maand in Android heeft gepatcht bevindt een groot deel zich in onderdelen van chipfabrikant Qualcomm. Het gaat in totaal om 22 kwetsbaarheden.

Van deze lekken zijn er zes als kritiek aangemerkt. Het gaat om problemen in de bluetooth-controller, netwerkstack en datamodem. De kwetsbaarheden in de bluetooth-controller zorgen ervoor dat bij het verwerken van specifieke bluetooth-pakketten er een buffer overflow kan ontstaan. De aanval is op afstand door een aanvaller uit te voeren, aldus Qualcomm. Elf verschillende Qualcomm-chipsets waar Androidtoestellen gebruik van maken zijn kwetsbaar.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de oktober-updates ontvangen zullen '2020-10-01' of '2020-10-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van oktober aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 8.0, 8.1, 9, 10 en 11.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.