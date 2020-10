Geen data gestolen bij ransomware-aanval op Veiligheidsregio in Gelderland

Bij de ransomware-aanval op Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) van vorige maand is geen data gestolen, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Aanvallers wisten interne systemen van de VNOG te infecteren, waardoor met name de kantoorprocessen ernstig werden verstoord. Kritische processen zoals C2000, meldkamerprocessen en inzetprocessen voor de brandweer hebben continue gefunctioneerd, aldus de minister.

De VNOG liet weten dat de veiligheid van personeel en burgers in de genoemde veiligheidsregio niet in het geding is en is geweest. Ook had de aanval geen gevolgen voor de rol die de Veiligheidsregio heeft bij de bestrijding van het coronavirus. "In nauwe samenwerking met zowel publieke als private partners wordt gewerkt aan spoedig herstel. Systemen die operationele informatie bevatten zijn inmiddels weer werkzaam. Inmiddels hebben de medewerkers weer toegang tot hun werkomgeving", stelt de minister in zijn brief.

Vandaag laat de VNOG zelf weten dat alle systemen weer operationeel zijn. "Na de aanval met cybersoftware zijn bij de VNOG alle systemen veilig hersteld en op orde. De VNOG is ook weer per e-mail bereikbaar", zo meldt de Veiligheidsregio. De VNOG voegt toe dat het onderzoek naar de aanval nog niet is afgerond. "Daarom kunnen wij geen informatie geven over welke partij achter deze aanval zit en hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Grapperhaus merkt op dat de besturen van veiligheidsregio's primair zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de ict-systemen van de eigen regio's. Naar aanleiding van de aanval bij de VNOG is er door de veiligheidsregio's geïnvesteerd in extra veiligheidsmaatregelen waaronder een actieve security monitoring via een extern SOC (Security Operations Center). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het handelen en het gedrag van mensen.