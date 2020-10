Ministerie: CoronaMelder inmiddels 2,2 miljoen keer gedownload

De CoronaMelder-app is sinds die op 17 augustus in de Apple App Store en Google Play Store verscheen 2,2 miljoen keer gedownload, zo stelt het ministerie van Volksgezondheid. Afgelopen zaterdag tijdens de landelijke introductie van de app besloten 700.000 mensen de app te installeren.

Tijdens de praktijktest met de app, die afgelopen maanden plaatsvond, werd CoronaMelder al zo'n 1,5 miljoen keer gedownload, aldus het ministerie. Ruim zeshonderd personen hebben in de testperiode via de app aangegeven dat zij positief getest zijn. Contacten van de betreffende personen die van CoronaMelder gebruikmaakten zijn vervolgens via de app gewaarschuwd.

Wanneer de 2,2 miljoen downloads zijn te vertalen naar unieke gebruikers zou het om twaalf procent van alle Nederlanders gaan en achttien procent van de smartphones waarop de CoronaMelder-app werkt. Eerder werd al bekend dat bijna anderhalf miljoen mensen de app niet kunnen gebruiken omdat ze een verouderde versie van Android of iOS draaien.

Zo'n 425.000 Androidtelefoons en 773.000 iPhones draaien een versie van het besturingssysteem die niet door de app wordt ondersteund. Tevens zijn er ruim 278.000 smartphones met een ander besturingssysteem dan Android of iOS. Van de 2,2 miljoen installaties zijn er meer dan één miljoen op een Androidtoestel, zo blijkt uit cijfers van de Google Play Store.