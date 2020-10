Politie en Saxion ontwikkelen "slimme wattenstaaf" die dna analyseert

Politie en hogeschool Saxion zijn bezig met de ontwikkeling van een "slimme wattenstaaf" die dna kan analyseren. Zo kunnen rechercheurs straks ter plekke aflezen of er sprake is van menselijk dna en of dat bijvoorbeeld afkomstig is van een man of een vrouw. De partijen werken daarnaast aan een tool die vingerafdrukken ter plekke kan dateren.

De wattenstaaf die de Politieacademie samen met Saxion ontwikkelt kan door het gebruik van ander materiaal en een nieuwe techniek sporen beter opzuigen en loslaten. "Door het gebruik van een membraan in de nieuwe wattenstaaf kunnen we bijna alle cellen die mogelijk dna bevatten, veiligstellen voor onderzoek. Nu gaat zo’n kwart verloren. Ook kunnen we de grootte van de poriën van het membraan bepalen, waardoor we alleen die cellen van lichaamsvloeistoffen opzuigen waarin we interesse hebben", zegt Jaap Knotter, lector Advanced Forensic Technology van Saxion.

De onderzoekers willen de wattenstaaf verder uitwerken tot een "lab-on-a-stick". Er wordt dan een stof aan het membraan toegevoegd die het mogelijk maakt om de opgezogen bloedcellen open te breken voor analyse, waardoor het dna vrijkomt. Forensisch rechercheurs kunnen met deze techniek direct op de plaats delict het dna analyseren. Zo is te zien of het om menselijk dna gaat en of het van een man of vrouw afkomstig is. Wanneer rechercheurs nu sporen verzamelen wordt pas in het lab duidelijk of de sporen zichtbaar en relevant zijn voor verder onderzoek.

Volgens de onderzoekers laat hun tool, als die straks helemaal is uitontwikkeld, zich het beste met een zwangerschapstest vergelijken. Lector Martin Bennink laat weten dat de verschillende losse onderdelen van het proces nu zijn onderzocht. Het vervolgonderzoek moet zorgen voor één tool die op de plaats delict kan verzamelen, detecteren en analyseren.

Leeftijd vingerafdruk

Daarnaast is afgelopen maart een onderzoek gestart om de leeftijd van een vingerafdruk te bepalen. "Wie zijn vingerafdruk ergens achterlaat, laat niet alleen DNA achter, maar ook veel andere stoffen zoals eiwitten en vetten. Door het slim maken van het materiaal waarmee je vingerafdrukken zichtbaar maakt, kan je iets over de samenstelling en de leeftijd ervan zeggen", zegt Bennink. "Als de afdruk is achtergelaten binnen het tijdsframe van het gepleegde delict, dan is hij interessant en relevant om mee te nemen naar het lab voor verder onderzoek."

Met de tool kunnen forensisch rechercheurs al op de plaats delict bepalen welke vingerdrukken er toe doen en mogelijke daders direct uitsluiten. Dit moet het opsporingsonderzoek versnellen. Bij beide onderzoeken worden onder andere forensisch rechercheurs uit het werkveld, forensisch rechercheurs-in-opleiding van de Politieacademie en studenten van Saxion betrokken.