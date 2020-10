Brit die inbrak op ip-camera's en slachtoffers filmde veroordeeld

Een 42-jarige Britse man die inbrak op ip-camera's om zo slachtoffers te filmen, alsmede op verschillende plekken verborgen camera's plaatste, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Zes jaar lang, van 2011 tot en met 2016, hield man zich bezig met het heimelijk filmen van personen.

De Brit liep tegen de lamp door een onderzoek naar de LuminosityLink-malware. LuminosityLink gaf gebruikers controle over de computer en webcam van hun slachtoffers. Ook fungeerde de malware als keylogger en gaf die toegang tot bestanden. Begin 2018 vond er een internationale politieoperatie tegen de malware plaats. Tijdens het onderzoek naar LuminosityLink werd een netwerk van personen ontdekt dat de malware aanbood en ondersteunde. Via een speciale website werd de malware aan duizenden kopers verkocht. LuminosityLink werd voor een bedrag van 40 dollar aangeboden en vereiste weinig kennis om te kunnen worden gebruikt.

Het onderzoek leidde de autoriteiten naar de Britse man, die de malware in 2015 had aangeschaft. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat de Brit LuminosityLink heeft gebruikt om mensen te bespioneren. Wel ontdekten agenten op de computer van de man 1400 opnames van ip-camera's waar hij op had ingebroken. Daarnaast werden nog eens 300 opnames aangetroffen die hij via verborgen camera's had gemaakt. De man had die op verschillende plekken aangebracht, waaronder in een toilet en dameskleedkamer.

Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar moet de Brit een taakstraf van honderd uur uitvoeren, een rehabilitatieprogramma doorlopen en zich tien jaar lang laten registreren in het Britse register voor zedendelinquenten, zo melden de Swindon Advertiser en The Daily Telegraph.