OM eist celstraffen voor het stelen van 450.000 euro via phishing

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen uit Hilversum die worden verdacht van het stelen van 450.000 euro door middel van phishing gevangenisstraffen van drie en vijf jaar geëist. Het duo zou in het hele land meer dan zestig slachtoffers hebben gemaakt, met name ouderen.

"De feiten werden begin 2019 gepleegd. De mannen opereerden vanuit diverse hotels. Van daaruit hackten ze de sites van een aantal banken (ING, SNS, ABN-AMRO en Rabobank)", zo stelt het Openbaar Ministerie vandaag. "Vervolgens stuurden ze de klanten een mailbericht, zogenaamd vanuit de bank, dat er een dreiging was en dat een bankmedewerker contact zou opnemen."

We hebben bij het OM navraag gedaan of de verdachten daadwerkelijk wisten in te breken op de banksites of dat hier iets anders wordt bedoeld. In eerdere berichtgeving over deze zaak werd gesteld dat de verdachten phishingmails verstuurden waarmee er toegang tot de rekeningen van slachtoffers werd verkregen. Ook deden de mannen zich voor als bankmedewerker en "waarschuwden" slachtoffers dat er verdachte transacties waren geweest op hun rekening. Slachtoffers werd dan gevraagd om hun geld over te maken naar een zogenaamd veilige rekening.

De verdachten werden vorig jaar op heterdaad aangehouden in een hotelkamer in Soest. Het onderzoek startte toen één van de verdachten in beeld kwam voor witwassen. Uit het onderzoek bleek eind 2018 dat de phishingactiviteiten plaatsvonden via een ip-adres van het Hilton Hotel in Soest en dat twee mannen daar bijna dagelijks een kamer huurden. Dit leidde in februari 2019 tot de aanhouding op heterdaad in het hotel. De rechercheurs opereerden vanuit de naastgelegen kamer, op het moment van de aanhouding stond de laptop open met daarop gegevens van potentiële slachtoffers.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten het geld uitgegeven aan luxe kleding, feestjes en vakanties. Eén van de twee verdachten speelde een grotere rol in de operatie. De man regelde katvangers en bankpassen en stond in contact met 'de opdrachtgever', zo stelt het OM. De verdachte was eerder al veroordeeld en is sinds zijn schorsing in dit onderzoek opnieuw aangehouden op verdenking van witwassen. Tegen hem is een celstraf van vijf jaar geëist. De medeverdachte verdwijnt als het aan het OM ligt voor drie jaar achter de tralies. Tevens wil de officier van justitie dat de vorderingen van de benadeelde partijen worden toegewezen.

Update

Het OM laat in een reactie aan Security.NL weten dat de websites van de genoemde banken niet zijn "gehackt", maar dat het gaat om het binnendringen van de accounts van bankklanten.