Mozilla waarschuwt voor gevolgen van rechtszaak tegen Google

De rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Google mag er niet voor zorgen dat kleine en onafhankelijke spelers straks de dupe worden, zo waarschuwt Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar zegt zich net als velen anderen zorgen te maken over de groeiende macht van BigTech, die innovatie en keuze van gebruikers kan beperken.

"Uit eigen ervaring weten we dat er niet van de één op de andere dag een oplossing voor deze complexe problemen is. De oorsprong van Mozilla is nauw verweven met de laatste antitrustzaak tegen Microsoft in de jaren negentig", zegt Mozillas Amy Keating.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Google zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik op de markt voor zoekmachines. Daarbij wordt in de aanklacht verwezen naar een overeenkomst tussen Mozilla en Google om Google de standaardzoekmachine in Firefox te laten zijn. Het contract met Google is een belangrijke inkomstenbron voor Mozilla. In 2011 betaalde Google hier nog bijna 1 miljard dollar voor.

Mozilla is bang dat dergelijke overeenkomsten straks op losse schroeven komen te staan. "De uiteindelijke uitkomst van de antitrustrechtszaak mag niet voor bijkomende schade zorgen bij juist de organisaties, zoals Mozilla, die het beste in staat zijn om de concurrentie aan te gaan en de belangen van consumenten op het web te beschermen", aldus Keating.

Mochten de autoriteiten straks overgaan tot handhavingsmaatregelen, dan kan onbedoelde schade aan kleinere partijen schadelijk voor het gehele systeem zijn, zonder dat gebruikers hier voordeel van hebben, merkt Keating op. Ze stelt dat een dergelijke aanpak niet de manier is om de problemen met BigTech op te lossen. In plaats daarvan moet er naar het gehele ecosysteem worden gekeken.