Luchtvaartmaatschappijen testen digitaal gezondheidspaspoort

Luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific Airways en United Airlines zijn begonnen met het testen van een digitaal gezondheidspaspoort waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze op corona zijn getest. Uiteindelijk moet de CommonPass-app ook weergeven of de reiziger is gevaccineerd.

Het door het World Economic Forum (WEF) gesteunde CommonPass wil de internationale standaard worden waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze geen corona hebben. Het is gebaseerd op het CommonPass-framework dat een standaard biedt voor het certificeren van coronatests en vaccinatiegegevens. Reizigers die van CommonPass gebruik willen maken kunnen hiervoor een app installeren. Vervolgens is het via de app mogelijk om de uitslagen van een gecertificeerde coronatest te uploaden. Indien vereist door het land waar men naar toe vliegt kan er een aanvullende vragenlijst worden ingevuld.

CommonPass controleert of de reiziger aan alle vereisten van het bestemmingsland voldoet en genereert een qr-code, die door luchtvaartpersoneel en douanebeambten ter plekke is te scannen. Voor gebruikers zonder smartphone is het mogelijk om een qr-code te printen. Volgens The Commons Project, ontwikkelaar van het gezondheidspaspoort, biedt CommonPass een betrouwbaardere manier om de gezondheidsstatus van inkomende reizigers te beoordelen en de toelatingseisen aan te passen al naar gelang de pandemie zich ontwikkelt. Het kan dan gaan om het soort coronatest of dat iemand gevaccineerd is.

"Zonder de mogelijkheid om over internationale grenzen coronatests te vertrouwen, en uiteindelijk vaccinatiegegevens, zullen veel landen zich gedwongen voelen om inreisverboden en verplichte quarantaine te handhaven zolang de pandemie blijft bestaan", zegt Bradley Perkins Chief Medical Officer van The Commons Project. Door de gezondheidsdata van reizigers te kunnen vertrouwen zouden landen een "meer genuanceerde" gezondheidsscreening kunnen toepassen, merkt Perkins op.

Vrijwilligers op vluchten van Cathay Pacific Airways en United Airlines zijn nu met een test van de app begonnen. Een volledige uitrol van het CommonPass-framework staat gepland voor begin 2021. Daarbij staat ook luchthaven Schiphol op een kaart van The Commons Project vermeld (pdf). The Commons Project is opgericht met steun van The Rockefeller Foundation en heeft het hoofdkantoor in Zwitserland.