Pfizer lekt privégegevens van honderden medicijngebruikers

Farmaceutische gigant Pfizer heeft door een verkeerd geconfigureerde Google Cloud Storage bucket de privégegevens van honderden medicijngebruikers gelekt, alsmede informatie over gebruikte medicijnen en gezondheidstoestand. Dat laten onderzoekers van vpnMentor weten.

Buckets zijn containers waarmee data in de Google Cloud Storage kan worden opgeslagen. Pfizer had één van hun buckets verkeerd geconfigureerd, waardoor die voor iedereen op internet toegankelijk was. De bucket bevatte transcripties van gebruikers van Pfizer-medicijnen die contact met het bedrijf hadden gezocht.

Het ging om honderden transcripties die allerlei persoonlijke identificeerbare informatie bevatten, zoals volledige naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gedeeltelijke details over de medische en gezondheidstoestand. In de transcripties werden ook de medicijnen genoemd die de gebruikers gebruikten, zoals Viagra en Advil.

Vpnmentor waarschuwde Pfizer op 13 juli, gevolgd door een tweede poging op 19 juli. Een derde poging volgde op 22 september, waarop de farmaceut reageerde. Volgens de onderzoekers stelde Pfizer dat het niet om belangrijke data ging. Daarop deelden de onderzoekers een deel van de persoonlijke informatie die ze hadden gevonden, waarop de bucket door Pfizer werd beveiligd.