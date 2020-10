Politie start uitrol van tweeduizend nieuwe bodycams onder agenten

De politie begint deze week met de uitrol van tweeduizend nieuwe bodycams onder agenten. Een proces dat volgend jaar zomer moet zijn afgerond. Vorig jaar had minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nog laten weten dat alle nieuwe bodycams eind dit jaar onder agenten zouden zijn verdeeld.

Volgens de politie zijn de camera's een waardevolle toevoeging bij het politiewerk en kunnen die een de-escalerende werkingen hebben. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat agenten die een bodycam dragen zich veiliger voelen. De bodycams zijn met name bedoeld voor de basisteams, hondengeleiders, bikers en nautische politie.

Agenten mogen zelf bepalen wanneer ze de bodycam inschakelen. Dit moet wel worden verteld aan degene die wordt gefilmd. Het filmen gebeurt op de openbare weg en in openbare gebouwen. "Er wordt niet in woningen of op besloten erven gefilmd, tenzij er sprake is van een noodsituatie, of een aanhouding op heterdaad", aldus de politie.

Om de bodycam te gebruiken moeten agenten met hun personeelsnummer inloggen. Opgenomen beelden worden na elke dienst in een cloudomgeving opgeslagen. De beelden zijn niet door de agent zelf te downloaden, maar zijn wel terug te kijken. Opgenomen audio en beelden vallen onder de Wet politiegegevens, waarin staat beschreven hoe lang opnames mogen worden bewaard. "De beelden worden dus nooit zomaar met derden gedeeld, gepubliceerd of op social media geplaatst", voegt de politie toe.

De politie heeft gekozen voor de T2+ Bodycam van Zepcam. Deze beschikt over 64 gigabyte opslag, een batterijduur tot twaalf uur en maakt gebruik van AES 256-bit encryptie voor de opslag van gemaakte beelden. Ook beschikt de camera over een dock voor het uitwisselen van beeldmateriaal. Zoals gezegd start de uitrol deze week. Volgens de planning zijn alle tweeduizend bodycams in het tweede kwartaal van 2021 operationeel en zullen dan standaard onderdeel zijn van de operationele uitrusting van de basisteams.