Eerste Kamer in meerderheid akkoord met corona-noodwet

Een meerderheid in de Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met de corona-noodwet. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 vervangt de noodverordeningen die op dit moment zijn genomen om het coronavirus te bestrijden. De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in principe na drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Elke drie maanden wordt een beslissing om de wet te verlengen voorgelegd aan de Tweede Kamer.

In de Eerste Kamer stemden 48 senaatsleden voor en 24 leden tegen. Forum voor Democratie, PVV, SP, Partij voor de Dieren en Fractie-Otten stemden tegen het wetsvoorstel. Ze maken zich zorgen over het inperken van de rol van de Eerste Kamer bij het nemen van coronamaatregelen en het te veel beperken van vrijheden. FVD-senator Van Pareren liet tijdens het debat over het wetsvoorstel weten dat de Eerste Kamer zichzelf hiermee buiten werking stelt.

"Wij staan in dit huis op het punt onze eigen bevoegdheid af te snijden en te verminken. We zouden daar nooit mee akkoord mogen gaan", liet PvdD-senator Nicolai weten. Ook maken de tegenstemmers zich zorgen over de 'disproportionele inperking van de burgerlijke vrijheden', zoals PVV-senator Van Hattem het noemde.

Tevens stemde de senaat over vier moties, waarvan er twee werden aangenomen. De motie van senator Van Hattem, die de regering verzoekt om bij iedere maatregel of ministeriële regeling op basis van de coronawet concrete toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen, kon op een meerderheid rekenen. Dat geldt ook voor de motie van SP-senator Janssen. Zijn motie roept de regering op om ervoor te zorgen dat de Eerste en Tweede Kamer zeggenschap krijgen over de verlenging van de wet.

Een motie van senator Otten, die de regering verzoekt om de rol van de Eerste Kamer te waarborgen bij de instemming van de ministeriële regelingen, werd verworpen. Een motie van 50Plus-senator, waarin de regering wordt opgeroepen om regelingen die onder de noodwet worden genomen aan de Eerste Kamer voor te leggen, kon ook niet op een meerderheid rekenen.

Mondkapjesplicht

Nu het wetsvoorstel is aangenomen zullen de Eerste en Tweede Kamer op korte termijn de ministeriële regelingen ontvangen over de mondkapjesplicht en de maatregelen die momenteel in de noodverordening staan. Ook de routekaart, het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus horen, wordt vertaald naar een regeling. De Tweede Kamer kan vervolgens over de regelingen stemmen.