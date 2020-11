Onderzoek: meeste Nederlanders hadden in juli privacyzorgen over corona-app

Een ruime meerderheid van de Nederlanders had in juli privacyzorgen over de CoronaMelder-app. Ook waren ze bang dat de app een vals gevoel van veiligheid geeft en dat anderen niet eerlijk zullen melden dat ze positief zijn getest op het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente (UT) onder bijna 1700 Nederlanders. Volgens de UT gaat het om een representatieve steekproef van de Nederlandse volwassen bevolking van 18 jaar en ouder.

Het onderzoek werd halverwege juli uitgevoerd, kort nadat de overheid specificaties van de CoronaMelder-app bekendmaakte, maar voordat deze officieel publiek werd vrijgegeven. Een ruime meerderheid van de Nederlanders maakt zich redelijk tot erg veel zorgen over de opslag en het gebruik van persoonlijke gegevens door de app. Verder was 61 procent van de respondenten bezorgd dat het verzamelen van de persoonlijke gegevens niet anoniem is en 60 procent dat de persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

Mensen van 31-49 jaar maken zich de meeste zorgen over privacyrisico's en 65-plussers maken zich de minste zorgen. "Maar de omvang van deze leeftijdsverschillen in gepercipieerde risico's moet niet overdreven worden", zo stellen de onderzoekers. Het onderzoeksrapport is de derde in een reeks onderzoeken naar de opvattingen van burgers over de aanpak van de coronacrisis door overheid (pdf).

Verder blijkt dat een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek zich zorgen maakt dat mensen minder voorzichtig worden vanwege een vals veiligheidsgevoel door de app. Daarnaast is een meerderheid bang dat anderen in de app niet eerlijk zullen melden dat ze positief zijn getest op het coronavirus. De helft gaf aan bezorgd te zijn dat de verzamelde gegevens zullen leiden tot discriminatie op basis van gezondheidsgeschiedenis.

In juli gaf 47 procent van de respondenten aan dat ze CoronaMelder waarschijnlijk niet zouden gebruiken ten opzichte van 41 procent die aangaf de app wel te willen installeren. Volgens de onderzoekers hangt de intentie om een corona-app te gebruiken nauw samen met de veronderstelde voordelen van de app en het vertrouwen in de overheid. CoronaMelder is inmiddels meer dan 3,7 miljoen keer gedownload.