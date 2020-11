Amerikaanse politie test livestreamen van beelden Ring-deurbel

Het politiekorps van de Amerikaanse stad Jackson is een test gestart waarbij het beelden van Ring-deurbellen van inwoners live kan bekijken. Deelname aan de test is vrijwillig. Inwoners kunnen hun Ring-deurbelcamera koppelen aan een platform. Vervolgens zijn de camerabeelden voor het Real Time Crime Center van de politie toegankelijk. Volgens burgemeester Chokwe Antar Lumumba van de stad kan met de verzamelde data misdaad worden bestreden.

De camera's worden alleen door de politie bekeken wanneer er misdaden in het gebied plaatsvinden, aldus Lumumba. "Inwoners en bedrijven die willen dat hun camera voor het Real Time Crime Center toegankelijk is tekenen een verklaring", zo stelt de burgemeester tegenover WLBT-TV. "Zo hoeven we geen camera voor elke plek in de stad te kopen."

Zodra er melding van een misdrijf wordt gedaan kan politie de camerabeelden bekijken. Zo kunnen bijvoorbeeld ontsnappingsroutes of vluchtauto's worden achterhaald. "Wanneer we een locatie doorkrijgen tekenen we er een cirkel omheen en roepen alle camera's binnen een bepaalde radius op om te zien of iemand uit een gebouw rent. We kunnen ze dan volgen en opsporen", merkt Lumumba op. De proef zal in totaal 45 dagen duren.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is niet blij met de test. "Zelfs wanneer je weigert om je beelden op deze manier beschikbaar te maken, kan de camera van je buren gericht op jouw huis nog steeds beelden naar de politie livestreamen", stelt Matthew Guariglia van de EFF. Hij stelt dat als de politie een netwerk van surveillancecamera's wil aanleggen dit op een transparante en verantwoorde manier moet gebeuren waar inwoners actief bij zijn betrokken.

"Wanneer inwoners geen spionagecamera's willen moet de politie ze niet uitrollen. De keuzes die jij en je buren als consument maken moeten niet worden gekaapt door de politie om surveillancetechnologie uit te rollen. Deze beslissing is aan de gemeenschap", besluit Guariglia zijn pleidooi.