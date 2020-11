Verdachte opgepakt in zaak van oplichting door nep-bankmedewerkers

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden voor het stelen van 18.000 euro van een 86-jarige vrouw uit Dordrecht. De vrouw werd slachtoffer van criminelen die zich voordeden als bankmedewerkers. De oplichters combineerden telefonische phishing met het fysiek ophalen van de pinpas.

De vrouw werd in september gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Hij meldde dat criminelen hadden geprobeerd om geld van de rekening te halen. Vervolgens vroeg hij of de Dordtse haar rekening wilde controleren. Het geld was nog gewoon aanwezig. De oplichter stelde dat het nodig was om de rekening extra te beveiligen en wist de inloggegevens en pincode van de vrouw te ontfutselen.

De Dordtse werd ook verteld om even niet te bellen of appen met anderen, omdat criminelen die communicatie konden onderscheppen. Tevens was het volgens de oplichter nodig om de bankpas te vervangen. Een andere "bankmedewerker" zou hiervoor de pinpas, die de Dordtse wegens corona in een envelop bij haar deur moest neerleggen, komen ophalen.

De telefonische oplichter blijft al die tijd aan de lijn, in totaal tweeënhalf uur. Naar eigen zeggen om te controleren dat alles goed gaat. Nadat de pinpas is opgehaald wordt er 15.000 euro van de spaarrekening van de vrouw overgemaakt naar haar lopende rekening, waar al 3.000 euro op staat, en wordt er een groot bedrag opgenomen. Er volgen nog enkele opnames.

Met de opgehaalde pinpas wordt door twee mannen in totaal 18.000 euro opgenomen. Beelden van één van deze mannen werden via Politie.nl en het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond getoond. Een wijkagent in Barendrecht herkende de verdachte. Het bleek te gaan om een tiener die afgelopen maandag op heterdaad werd aangehouden voor een ander strafbaar feit.