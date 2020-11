WhatsApp krijgt feature die nieuwe berichten na week verwijdert

WhatsApp krijgt een nieuwe feature die wanneer ingeschakeld verstuurde berichten automatisch na zeven dagen verwijdert. Volgens de berichtendienst moet dit ervoor zorgen dat gesprekken meer privé aanvoelen. De optie werkt zowel bij individuele gesprekken als groepsconversaties.

In een blogposting die de feature aankondigt waarschuwt WhatsApp dat de ontvangende partij nog wel allerlei mogelijkheden heeft om het bericht op te slaan of te bekijken. Wanneer de ontvangende gebruiker WhatsApp bijvoorbeeld zeven dagen niet heeft geopend zal het bericht verdwijnen, maar blijft de preview van het bericht zichtbaar totdat WhatsApp is geopend.

Wanneer er op een "bericht met vervaldatum" wordt gereageerd verschijnt het initiële bericht als quote in de reactie en kan na zeven dagen zichtbaar blijven. Ook bij het doorsturen van een bericht naar een chat waar berichten met vervaldatum staan uitgeschakeld zal het bericht in de doorgestuurde chat niet na zeven dagen verdwijnen. Ook wanneer de gebruiker een back-up maakt voordat het bericht verdwijnt zal het bericht in de back-up worden meegenomen. Bij het terugzetten van de back-up zullen de berichten met vervaldatum echter automatisch worden verwijderd.

Daarnaast kunnen ontvangende gebruikers een foto of screenshot van het bericht maken voordat het verdwijnt of de inhoud kopiëren en opslaan. WhatsApp adviseert om de functie alleen met "betrouwbare personen" te gebruiken.