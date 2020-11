Ziekenhuis VS schikt rechtszaak over ransomware-aanval met patiënten

De digitalisering van de rechtspraak gaat hard. Als CISO zorg jij dat dit veilig en volgens de privacyregels gebeurt. Dat is niet zomaar een baan. Want de maatschappelijke zichtbaarheid is groot en de dreigingen nemen toe. Net als het aantal bijzondere zittingen. Het interessante is bovendien dat je leidinggeeft aan een team van 12 specialisten. Daarmee kun je zaken direct aanpakken.