Gouverneur VS zet Nationale Garde in wegens ransomware-infectie

Gouverneur Phil Scott van de Amerikaanse staat Vermont heeft de Nationale Garde van de staat ingezet om zes door ransomware getroffen ziekenhuizen te helpen. De zes ziekenhuizen en medische centra van het University of Vermont Health Network raakten eind oktober besmet met ransomware.

De aanval heeft gevolgen voor de zorg aan patiënten. Zo is het MyChart Patient Portal, dat duizenden patiënten gebruiken om hun gezondheidsgegevens en dossiers in te zien en afspraken te maken, offline. Daarnaast waarschuwen de ziekenhuizen dat patiënten met vertragingen te maken kunnen krijgen en dat bepaalde ingrepen zullen worden uitgesteld. Zo werden verschillende operaties en röntgenfoto's uitgesteld en neemt één van de getroffen ziekenhuizen tijdelijk geen traumapatiënten aan. Vanwege de aanval werd besloten om systemen uit te schalen.

Het Combined Cyber Response Team (CCRT) van de Nationale Garde van Vermont gaat nu duizenden computers van de ziekenhuisketen op malware controleren, zo heeft gouverneur Scott aangekondigd. De maatregel moet de ziekenhuizen helpen bij het op een veilige manier herstellen van getroffen systemen. De gouverneur verwachtte al dat de Nationale Garde moest worden ingezet en tekende afgelopen zaterdag al een zogeheten "Executive Order" (pdf) om dit mogelijk te maken.

Het University of Vermont Health Network laat in een verklaring weten dat het inmiddels grote stappen heeft gezet in het herstellen van de getroffen systemen. Zo zijn inmiddels voor verschillende ziekenhuizen de afspraakplanningen weer beschikbaar. Totdat dit voor alle ziekenhuizen is gedaan moeten patiënten nog steeds eerst hun afspraak bevestigd krijgen. De uitslagen van laboratoriumtesten hebben door de aanval een vertraging van 24 tot 48 uur opgelopen. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld kan de ziekenhuisketen niet zeggen.