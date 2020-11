Apple verplicht vanaf december privacylabel voor apps

Apple zal vanaf december voor nieuwe apps en app-updates de aanwezigheid van een privacylabel verplichten. Tijdens de afgelopen ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni kondigde Apple verschillende nieuwe privacyfeatures voor iOS en macOS aan. Eén daarvan is het privacylabel.

Apple verplicht al dat apps over een privacybeleid beschikken. Om het voor gebruikers duidelijker te maken hoe een app met privacy omgaat is er een privacylabel ontwikkeld. Gebruikers moeten straks in één oogopslag kunnen zien welke gegevens een app verzamelt en hiermee doet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data die wordt gebruikt om gebruikers te tracken of hoe third-party partners van wie de code wordt gebruikt met verzamelde data omgaan.

Ontwikkelaars moeten alle data die zijzelf of een partnerpartij verzamelt in kaart brengen, verder moeten apps de privacyregels van de App Store en geldende wetgeving volgen. Ook zijn ontwikkelaars verplicht om hun privacylabel up-to-date te houden. Apple vergelijkt het met de ingrediëntenlabels die bij voedingsproducten worden gebruikt. Het privacylabel is straks zichtbaar op de productpagina van apps in alle appstores van Apple. Vanaf 8 december gaat het label gelden voor nieuwe apps en app-updates.