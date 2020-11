ING hoeft slachtoffer van nep 'LinkedIn-helpdesk' niet te vergoeden

ING hoeft een klant die werd opgelicht door iemand die zich voordeed als de helpdesk van LinkedIn niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant had een probleem met haar LinkedIn-account en zocht op internet naar de helpdesk van de zakelijke sociale netwerksite.

Het telefoonnummer dat de vrouw vond en belde was van een oplichter die zich voordeed als de de LinkedIn-helpdesk. De oplichter stelde dat hij de problemen van de vrouw kon verhelpen. Hiervoor was echter tweemaal een verificatiecode nodig, waar de vrouw een euro per stuk voor moest betalen. Dat bedrag zou zij direct weer teruggestort krijgen.

De oplichter wist met medewerking van de vrouw ook haar computer over te nemen. Tijdens het gesprek met de oplichter ontdekte de vrouw dat er twee keer tweehonderd euro was afgeschreven. Vervolgens vroeg de vrouw om het geld terug te storten. "De oplichter zei dat hiervoor weer een toestemmingshandeling nodig was, die Consument hem heeft gegeven. Wederom werd € 200,00 van haar betaalrekening afgeschreven", aldus het Kifid.

De vrouw deed aangifte bij de politie en vroeg aan ING om de geleden schade van zeshonderd euro te vergoeden. De bank weigerde dit, waarop zij naar het Kifid stapte. Tegenover het klachteninstituut liet de vrouw weten dat zij geen toestemming heeft gegeven voor de transacties, maar slachtoffer is geworden van cybercrime. Volgens het Kifid heeft de vrouw zelf de betalingen verricht en de oplichter toegang tot haar computer gegeven, waardoor hij de overgeboekte bedragen kon manipuleren.

Het klachteninstituut stelt dat er geen sprake is van een niet-toegestane transactie zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en oordeelde dat de klacht van de vrouw ongegrond is. Haar vordering werd dan ook afgewezen en ING hoeft de geleden schade niet te vergoeden (pdf).