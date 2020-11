ING komt met vier uur wachttijd voor verhogen overboekingslimiet

Klanten van ING die hun overboekingslimiet verhogen zullen voortaan vier uur moeten wachten totdat dit is doorgevoerd. Dit moet het lastiger voor oplichters maken om geld van de rekeningen van hun slachtoffers te stelen. Dat heeft de bank via de eigen website bekendgemaakt.

Het televisieprogramma Kassa meldde onlangs nog dat met name ING-klanten vaak het slachtoffer van telefoonspoofing worden. Oplichters bellen slachtoffers en doen zich voor als medewerker van de bank. Doordat de oplichters het nummer van de bank meesturen en slachtoffers dit in de display van hun telefoon te zien krijgen, denken die dat het echt om de bank gaat.

Vervolgens stelt de oplichter dat criminelen proberen om geld van de rekening te stelen en het slachtoffer dit naar een 'kluisrekening' moet overmaken om het veilig te stellen. Om al het geld naar deze rekening over te maken verhogen slachtoffers vaak hun overboekingslimiet. Aanleiding voor ING om een wachttijd van vier uur in te stellen.

"We snappen dat langer wachten voordat je een betaling kunt doen soms onhandig is. Maar we hebben dit gedaan om het (telefonische) oplichters moeilijker te maken", aldus de bank. De wachttijd moet mensen meer tijd geven om te controleren of het verhaal van de oplichter wel klopt. "Zo denken we met de langere wachttijd veel gevallen van (telefonische) oplichting te kunnen voorkomen", stelt ING.