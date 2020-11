Zoom schikt met FTC over misleidende beveiligingsclaims

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft een schikking met Zoom getroffen over misleidende beveiligingsclaims die het bedrijf tegenover gebruikers deed. Als onderdeel van de schikking moet Zoom een uitgebreid beveiligingsprogramma implementeren en mag het geen verkeerde voorstellingen over security en privacy meer geven.

Volgens de FTC misleidde Zoom de miljoenen gebruikers met de claim dat het de communicatie met end-to-end encryptie beveiligde. Dat was niet het geval. Bij end-to-end encryptie hebben alleen de afzender en ontvanger toegang tot de inhoud van berichten. Zoom paste geen end-to-end encryptie toe en had zodoende toegang tot de communicatie van gebruikers. De claim dat er toch sprake was van end-to-end-encryptie gaf gebruikers een vals gevoel van veiligheid, aldus de FTC.

Zoom misleidde gebruikers ook over de versleutelde opslag van opgenomen meetings, zo stelt de toezichthouder verder. Het bedrijf claimde dat opnames die bij Zoom in de cloud werden opgeslagen meteen waren versleuteld. Wederom ging het om een valse belofte. Sommige opnames bleven zestig dagen lang onversleuteld op de servers van Zoom staan voordat ze naar de beveiligde cloudopslag werden verplaatst.

Een derde kritiekpunt van de FTC betreft de Zoom-webserver die als onderdeel van de macOS-applicatie werd geïnstalleerd. Een kwetsbaarheid in de software zorgde ervoor dat gebruikers zonder enige interactie aan een gesprek deelnamen, waarbij hun webcam werd ingeschakeld. Bij het verwijderen van Zoom op macOS bleef de geïnstalleerde webserver achter en actief. Via deze achtergebleven webserver was het mogelijk voor websites om zonder interactie van gebruikers de Zoom-software opnieuw te installeren en zou een mogelijkheid kunnen bieden om op afstand willekeurige code uit te voeren.

Volgens de FTC heeft Zoom geen maatregelen getroffen om gebruikers te beschermen en hen een verhoogd risico laten lopen op videosurveillance door vreemden. Verder liet Zoom niet aan gebruikers weten dat de webserver werd geïnstalleerd en bij het verwijderen van Zoom achterbleef.

Zoom en de FTC hebben over deze zaken een schikking getroffen. Zo moet Zoom verschillende maatregelen nemen om beveiligingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Het gaat onder andere om een jaarlijkse audit om interne en externe beveiligingsrisico's in kaart te brengen. Ook moet het bedrijf maatregelen treffen om het eigen netwerk te beschermen en een vulnerability management programma implementeren.